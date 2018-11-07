الشرطة تؤمن مستشفى شمالي فرنسا بعد تهديد أمني

قال مصدر بالشرطة الفرنسية، لوكالة "رويترز"، إن عملية أمنية تجري الآن في بلدة دونكيرك بشمال فرنسا، وذلك عقب تقرير إعلامي بوجود قنبلة في مستشفى بالبلدة.
🔴BREAKING #IMPORTANTE— Poncho Muñoz (@PonchoMunoz) November 7, 2018
Primero España🇪🇸 ahora #Francia🇨🇵 👉Una mujer 👩amenaza con estallar una bomba💣 en un hospital🏨 de #Dunkerque…amanece Europa MUY movida pic.twitter.com/zGGHpWsfSt
وكانت صحيفة محلية قد ذكرت، عبر موقعها على الإنترنت، أن امرأة هددت بتفجير قنبلة بموقع المستشفى، وأن الشرطة طوقت المنطقة.
وأظهرت صور منشورة على حساب الصحيفة بموقع "تويتر" سيارات شرطة وقد أغلقت المنطقة.
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