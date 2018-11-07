الشرطة تؤمن مستشفى شمالي فرنسا بعد تهديد أمني

تقوم الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بعملية أمنية عقب تقرير إعلامي عن وجود قنبلة في أحد المستشفيات.

قال مصدر بالشرطة الفرنسية، لوكالة "رويترز"، إن عملية أمنية تجري الآن في بلدة دونكيرك بشمال فرنسا، وذلك عقب تقرير إعلامي بوجود قنبلة في مستشفى بالبلدة.

🔴BREAKING #IMPORTANTE

Primero España🇪🇸 ahora #Francia🇨🇵 👉Una mujer 👩amenaza con estallar una bomba💣 en un hospital🏨 de #Dunkerque…amanece Europa MUY movida pic.twitter.com/zGGHpWsfSt — Poncho Muñoz (@PonchoMunoz) November 7, 2018

​وكانت صحيفة محلية قد ذكرت، عبر موقعها على الإنترنت، أن امرأة هددت بتفجير قنبلة بموقع المستشفى، وأن الشرطة طوقت المنطقة.

وأظهرت صور منشورة على حساب الصحيفة بموقع "تويتر" سيارات شرطة وقد أغلقت المنطقة.