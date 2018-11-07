المفوضية الأوروبية: ندعم إيران ونأسف لقرار أمريكا بإعادة العقوبات

أمستردام- سبوتنيك. وقالت كوتشيانتيتش، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لقد صرحنا في البيان السابق أننا مستمرون في دعم إيران ونأسف لقرار أمريكا بإعادة سن العقوبات".
كما لفتت إلى أن "المفوضية تأسف لقرار منع البنوك الإيرانية من التعامل مع خدمة التحويلات المصرفية، سويفت".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت، أول أمس الاثنين، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
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