المفوضية الأوروبية: ندعم إيران ونأسف لقرار أمريكا بإعادة العقوبات

أعربت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية، مايا كوتشيانتيتش، عن أسف المفوضية لإعادة فرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات المجمدة على إيران، ومنع تعامل البنوك الإيرانية مع نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية.

أمستردام- سبوتنيك. وقالت كوتشيانتيتش، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لقد صرحنا في البيان السابق أننا مستمرون في دعم إيران ونأسف لقرار أمريكا بإعادة سن العقوبات".

© Sputnik . Vladimir Vedorenko أمريكا تستثني بلدا عربيا من عقوبات واشنطن ضد إيران

وتابعت المتحدثة الأوروبية: "نحن مستمرون في دعم الاتفاق النووي".

كما لفتت إلى أن "المفوضية تأسف لقرار منع البنوك الإيرانية من التعامل مع خدمة التحويلات المصرفية، سويفت".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت، أول أمس الاثنين، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.