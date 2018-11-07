الرئيس الأوكراني يوقع قانونا جنائيا ضد المواطنين الروس

وقّع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الأربعاء، قانونا يتضمن ملاحقة المواطنين الروس جنائيا لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

كييف — سبوتنيك. وينص القانون المعمول به حاليا على تحميل مسؤولية إدارية لمخالفة لوائح وقوانين عبور الحدود.

© Sputnik . Pavel Palamartshuk البرلمان الأوكراني يعتمد قانونا يجرم عبور الحدود

بينما ينص القانون الجديد، بحسب موقع مجلس "الرادا" الرسمي، على فرض مسؤولية جنائية على كل من يعبر الحدود بشكل غير قانوني، "من الأشخاص حاملي جنسية دولة معتدية أو أشخاص آخرين يعملون لصالح دولة معتدية لا يحلون الوثائق اللازمة أو يحلون وثائق تتضمن معلومات غير دقيقة أو (بسبب العبور) من أماكن غير نقاط العبور".

وينص القانون على معاقبة الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني بالسحن لمدة ثلاث سنوات، وفي حال تم تكرار مثل هذه الأعمال، يمكن أن تصل مدة العقوبة إلى 5 سنوات، وإلى 8 سنوات في حال وجدت أسلحة بحوزة عابري الحدود.

وكان مجلس "الرادا" قد صوّت على هذا القانون في الشهر الماضي، وأرسله للرئيس للتوقيع عليه.