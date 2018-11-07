بالصور... أصغر مرشحة في تاريخ الكونغرس الأمريكي

أصبحت الشابة، ألكسندرية أوكاسيو – كورتيس، البالغة 29 من عمرها، أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي، هازمة بذلك المرشح الجمهوري، أنتوني باباس بنسبة أصوات أكثر من 50 في المئة.

ورشحت أوكاسيو — كورتيس، من حي برونكس في نيويورك وتطلق على نفسها اشتراكية ديمقراطية. وتدافع عن نظام التأمين الصحي بأسعار معقولة، ودورات مجانية للقبول في الجامعات، فضلاً عن تخفيف مراقبة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. ودعم اتجهاتها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

Alexandria Ocasio-Cortez, 29, is officially the youngest woman ever elected to Congress. The first-time candidate, a Democratic Socialist, will represent parts of the Bronx & Queens in New York. pic.twitter.com/JSwLx4BdmG — NowThis (@nowthisnews) November 7, 2018

وأوكاسيو كورتيس هي ابنة نيويوركر وبورتوريكية، وعندما كانت طالبة، كانت رئيسة منظمة طلاب جامعات أمريكا اللاتينية، كما عملت ثلاثة أشهر في أفريقيا، وكذلك عملت في مجال التعليم وأسست دار نشر للأطفال في برونكس.

وشاركت أوكاسيو كورتيس في عام 2016، في الاحتجاجات على بناء خط أنابيب النفط "داكوتا أكسس" في ميشيغان، وعمل في مكتب السيناتور إدوارد كينيدي ونظم الحملة الانتخابية بيرني ساندرز للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

Alexandria Ocasio-Cortez (D) is now the youngest woman who has ever been elected to Congress.



She will now be representing the people of NY.



She is 29. #ElectionDay @Ocasio2018 pic.twitter.com/rDVbnfAuBK — Carlos R. de la Vega (@cramousv) November 7, 2018

وفازت في صيف هذا العام، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وتجاوزت جوزيف كراولي، وهو سياسي من ذوي الخبرة، حيث كان نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب لمدة 19 عاماً.

وشرحت الفتاة سبب نجاحها من خلال أن 70 في المئة من سكان حيها "ليسوا من البيض" ، فنصف سكان برونكس هم مهاجرون، ولم يكن لديهم ممثل في الكونغرس من قبل.