الولايات المتحدة قلقة من منظومة "إس-300" في سوريا

موسكو- سبوتنيك. قال جيفري في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "نحن قلقون للغاية بشأن نشر أنظمة "إس-300" في سوريا. السؤال هو من سيسيطر على هذه الأنظمة وما الدور الذي ستلعبه".
Prime Minister Benjamin Netanyahu met today in Jerusalem, with U.S. Special Representative for Syria Engagement James Jeffrey.— PM of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2018
The two discussed developments in Syria and efforts against Iranian aggression. pic.twitter.com/6KyzojoI0R
وأعاد جيفري إلى الأذهان أن العسكريين الروس والإسرائيليين كانوا يحتفظون في وقت سابق، باتصالات حول العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا، مشيراً: "نأمل أن يستمر هذا النهج."
وأشار شويغو إلى أن روسيا في عام 2013 وبناء على طلب من إسرائيل أوقفت تسليم منظومة إس-300 إلى سوريا، ولكن الآن قد تغير الوضع، وأن هذا ليس بسبب روسيا. وأعلن شويغو عن تنفيذ تسليم المنظومة إلى سوريا، وغيرها من المعدات لتعزيز سلامة العسكريين الروس. ووفقا له، فقد تم توريد أربعة منصات إطلاق ومعدات أخرى، ومن المخطط تدريب الجيش السوري عليها في غضون ثلاثة أشهر.
وتعاقدت سوريا مع روسيا في عام 2010 حول توريد "إس-300" إلى البلاد، ولكن تم إلغاء الصفقة في مرحلة التنفيذ.و كان الجانب الإسرائيلي يخشى من أن تحد الصواريخ المضادة للطائرات الجديدة من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي للبلد مجاور، وأن تسمح أيضا للسوريين بالسيطرة على المجال الجوي لإسرائيل بأكمله تقريباً. ويتم تفسير الحاجة للعمل بحرية في سوريا من قبل الإسرائيليين بالدرجة الأولى بسبب الوجود العدائي للقوات الإيرانية هناك، بحسب الموقف الإسرائيلي.
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