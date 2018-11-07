"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا لبحث التوصل إلى تهدئة في غزة

القدس — سبوتنيك. قالت قناة "مكان" الإسرائيلية في تقرير، إن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يلتئم، عصر اليوم، لمناقشة على ما يبدو آخر التطورات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة".
وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الثلاثاء، بأن محمد العمادي، السفير القطري لدى غزة، سيصل القطاع، الأسبوع المقبل، للإعلان عن سلسلة من المشاريع الإنسانية، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السيئة للأهالي الفلسطينيين في القطاع.
وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن العمادي سيصل قطاع غزة، وفي جعبته نحو 20 مليون دولار للعائلات الأكثر فقرا في غزة، وكذلك للاتفاق على سلسلة من المشاريع الإنسانية في غزة.
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