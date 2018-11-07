"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا لبحث التوصل إلى تهدئة في غزة

يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة، وجهود التوصل لاتفاق تهدئة فيه.

القدس — سبوتنيك. قالت قناة "مكان" الإسرائيلية في تقرير، إن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يلتئم، عصر اليوم، لمناقشة على ما يبدو آخر التطورات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة".

© Sputnik . Vitaliy Belousov السفير القطري لدى غزة يصل القطاع الأسبوع المقبل