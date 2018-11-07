اعتقال امرأة هددت بتفجير قنبلة في مستشفى شمالي فرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة هددت بتفجير قنبلة في أحد المستشفيات شمالي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. قالت صحيفة "لا فوي دي نورد" الفرنسية إن سيدة تبدو غير متزنة عقليا، هددت بتفجير قنبلة بغرفة الطوارئ في مستشفى وسط دانكيرك".

© REUTERS / Eric Gaillard الشرطة تؤمن مستشفى شمالي فرنسا بعد تهديد أمني

وأوضحت أن "السيدة تم إدخالها غرفة الطوارئ صباحا"، مشيرة إلى أن ما أثار قلق الأمن هو أنه "كان بحوزتها الكثير من الحقائب".

وأفادت الصحيفة أن "الشرطة ألقت القبض على السيدة بسهولة"، موضحة أنها "ليست لها علاقة بتنظيمات إرهابية"، وأنها "ستخضع لفحص نفسي".

وكشفت أن الواقعة استدعت فرض طوق أمني حول المستشفى، وإخلاء أحد طوابقها، واستدعاء خبراء المفرقعات.

وشهدت عدة مدن أوروبية على مدار السنوات القليلة الماضية عدة حوادث إرهابية تراوحت ما بين الطعن، والدهس بالسيارات، وإطلاق النار، وأعلن تنظيم "داعش"، المحظور في روسيا وعدة دول، مسؤوليته عن العديد من تلك الحوادث.