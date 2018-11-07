رشيدة طليب في الكونغرس… "ابنة مهاجر" تتحدى ترامب ولا تدعم إسرائيل

فازت الأمريكية، من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، بانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان لتصبح أول مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي.

© REUTERS / JOE SKIPPER انتخابات التجديد النصفي... فرصة الأمريكيين الذهبية لتغيير أداء الرئيس

ولدت رشيدة طليب ، 42 عاما، في ديترويت، وهي الابنة الكبرى لمهاجر فلسطيني، ولها 14 أخا وأخت، ويعتبر دخولها الكونغرس حدثا تاريخيا.

تركز رشيدة في خطابها على برامج المرأة والطفل والرعاية الصحية، وتحظى بدعم روابط الممرضين والمعلمين وتجار التجزئة في الولاية.

وتقول إن توفير رعاية صحية لكل الأمريكيين والأجور والسياسات البيئية وتمويل المدارس العامة والإصلاحات الخاصة بالمهاجرين، ستكون على رأس أجندتها داخل الكونغرس، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وعن القضية الفلسطينية والتسوية في الشرق الأوسط تقول صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رشيدة طليب تدعو لخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

The nine Jewish angles to follow as polls come to a close https://t.co/0J76WmS5Iq — Haaretz.com (@haaretzcom) November 7, 2018

ورغم أن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي تنتمي إليه يدعم حل الدولتين للتسوية في الشرق الأوسط، فإن رشيدة عبرت عن دعمها لتسوية تقوم على أساس دولة واحدة يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون ويحصل كل منهم على جميع حقوق المواطنة، وهو ما جعل اليهود يسحبون دعمهم لترشحها.

Rashida Tlaib's victory in Michigan's Democratic congressional primary is a huge win for those who don't share Trump's twisted vision of America https://t.co/AfXiIVllz4 (via @CNNOpinion) pic.twitter.com/jBHRoI8j69 — CNN (@CNN) August 12, 2018

وتعتبر شبكة "بريت بارت" الإخبارية الأمريكية أن حقبة دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل قد ولت، وأن دعم تل أبيب أصبح يقتصر على الجزب الجمهوري.

What the Dilly…. Check out this link: https://t.co/i3stl6od5F — Cesar J. Chekijian (@cesarchekijian) November 7, 2018

وتقول الشبكة: "إن اليسارية المتشددة، الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، التي دعت إلى هدم إسرائيل كدولة منفصلة، لإنشاء دولة واحدة مع الفلسطينيين جعلت المنظمات اليسارية اليهودية تسحب دعمها لترشحها".

وفازت طليب بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب عن ولاية ميتشغان، قبل 3 أشهر، بعدما تقدمت على منافستها بريندا جونز، رئيسة مجلس مدينة ديترويت.

This is History. Watch every second of this.



Rashida Tlaib, the first Palestinian and Muslim American congresswomen, proclaims victory.



Share widely, and be inspired. #ElectionNight pic.twitter.com/oP7qWJyHJK — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) November 7, 2018

ورغم أن اسمها غريب نوعا ما على الأمريكيين، إلا أن الناخبين يتذكرون أنها جاءت إلى منازلهم، تقول طليب في تصريحات صحفية: "لقد غيرنا مجرى التاريخ في وقت كنا نظن فيه أن حدوث ذلك مستحيل".

وتقول في تصريحات لـ"سي إن إن": "لا يتعلق الأمر بأن تظهر دينك، وأنا دائما أخبر الناس بأني أظهر ديني في العمل العام والخدمات التي أشارك فيها خلال عملي العام".

وتضيف: "سأكون ممثلة للنساء والأمهات، والمسلمات والفلسطينيات، والعرب، وسأكون ممثلة لكل فئة من الناس بالصورة التي تناسب حديث عن مطالبهم".

Don't let a Muslim in office people. #MAGA this is a Christian Nation & will stay that way, Don't vote for this muslim could be the first Muslim woman in Congress. She has to defeat Detroit's Democratic establishment first — CNNPolitics https://t.co/IzcXO86DIK — Neva Wilson (@wil15860176) October 28, 2018

تقول سالي هاول، مديرة مركز الدراسات العربية الأمريكية في ميتشيغان: "إن فوز رشيدة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يعد انتصارا كبيرا للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا انتصار كبير لمدينة ديترويت".

وأظهرت رشيدة انتقادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حملتها الانتخابية، وتعتبر أنه لا يوجد تنوع داخل الكونغرس بصورة تعكس تمثيلا جيدا لفئات الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أنه رغم حصول النساء على أكبر نسبة تمثيل منذ 1789 حتى الآن، إلا أن هذه النسبة مازالت لا تتجاوز 20 في المئة، بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وأصبحت رشيدة طليب أول امرأة مسلمة تدخل المجلس التشريعي بولاية ميتشيغان الأمريكية، بعدما دخلت الحياة السياسية بشكل رسمي عام 2008، وهي تنتقد السياسات التي تؤدي إلى تلوث البيئة وترفض سيطرت رأس المال على السلطة بصورة جعلتها تنتقد سياسات ترامب منذ حملته الانتخابية عام 2016.

Rashida Tlaib: Meet the Democrat who is one of two Muslim women elected to Congress for the first time.



"Trump was a bit of a Bat-Signal for women in general of being engaged," she saidhttps://t.co/a5HZwXKuvT — Telegraph World News (@TelegraphWorld) November 7, 2018

وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس هي الانتخابات، التي تجري في منتصف فترة ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات، وتشمل مجموعة كبيرة من المنافسات، على مقاعد الكونغرس وصولا إلى انتخابات البلدية الصغيرة وانتخابات عمد المدن.

وتعتبر انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة، التي تجرى كل عامين، من أهم المنافسات الانتخابية.

While Democrats didn’t secure so-called “blue wave” across both chambers, midterm results will certainly bring a sea-change to Washington.



Here are five key takeaways from the 2018 midterm elections: https://t.co/teo0aPymRK pic.twitter.com/hpQM7LxK4V — ABC News (@ABC) November 7, 2018

ففي مجلس النواب، الذي فازت رشيدة طليب بعضويته، يبلغ عدد المقاعد الـ435 يتم التنافس عليها في كل مرة، وفي مجلس الشيوخ، تختلف فترات ولاية نواب المجلس التي تستمر ست سنوات بحيث يتم انتخاب ثلثهم تقريبا في كل مرة أي 35 عضوا من أصل 100 عضو.

وتأتي أهمية انتخابات التجديد النصفي من كونها توفر للناخبين فرصة كبيرة، في الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية، من أجل التأثير على أداء الرئيس وتحويل ميزان القوة إذا كانوا غير راضين.