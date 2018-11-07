بسبب الأموال الليبية... وزير الخزانة البلجيكي يمثل اليوم أمام البرلمان

يمثل وزير الخزانة والمال البلجيكي، يوهان فان أوفرتفيلد، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان البلجيكي في بروكسل، لمساءلته بشأن تطورات قضية الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والتي تم التصرف في نحو 5 مليارات يورو، كفوائد لها، وفق مصادر متطابقة.