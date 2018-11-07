تضامنا مع قاسم سليماني... عسكري إيراني يهاجم بومبيو والسعودية وإسرائيل

رد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وتبريره خلالها إجراءات الحظر ضد الشعب الإيراني عبر توجيه الاتهام للواء سليماني قائد فيلق "القدس".

أكد القائد العام لحرس الثورة، اللواء محمد علي جعفري، بأن قائد فيلق "القدس" اللواء قاسم سليماني "طهر بتدابيره منقطعة النظير الأراضي الإسلامية من دنس الإرهابيين عملاء أمريكا".

جاءت تصريحات اللواء جعفري ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخزانة الأمريكي وتبريره إجراءات الحظر ضد الشعب الإيراني عبر توجيه الاتهام للواء سليماني قائد فيلق "القدس" الذي لعب دورا منقطع النظير في إحباط المؤامرات الأمريكية — العبرية — العربية لـ"داعش" (المحظور في روسيا) والجماعات الإرهابية ضد شعوب المنطقة. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

واستنكر قائد الحرس الثوري تصريحات بومبيو وقال: السيد بومبيو، إن لم تفكر بسمعتك، فكن على الأقل حريصا على سمعة بلدك. فلماذا تطلق هذه التصريحات المثيرة للسخرية والنابعة عن العجز واليأس؟ وما الهدف من ورائها؟ فهل تؤمن حقيقة بأن السعودية تحارب الإرهاب ويداها غارقة حتى المرفقين بدماء الآلاف من أبناء شعب اليمن المظلوم والبحرين وكذلك مواطنيها ورعاياها هي نفسها ومنهم خاشقجي. على حد تعبير اللواء جعفري.

وأضاف جعفري يوم أمس: هناك دور للواء سليماني في إنقاذ وتحرير الشعبين العراقي والسوري من فتنة "داعش" وجرائم الإرهابيين التكفيريين في جبهة المقاومة.

وأضاف، هل أيديكم أنتم ملطخة بدماء مظلومي المنطقة أم اللواء سليماني الذي قضى ويقضي عمره في مكافحة الإرهاب والدواعش صنائعكم؟

واعتبر اللواء جعفري، أن كل من أمريكا وإسرائيل والسعودية الرعاة الرئيسيين للإرهاب التكفيري ونصحهم بالقول: لا تريقوا ماء وجه أمريكا أكثر من هذا بتصريحاتكم السخيفة والذليلة هذه.