الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فتية فلسطينيين تسللوا إلى مستوطنة "إفرات"

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فتية فلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، قال إنهم تسللوا إلى مستوطنة "إفرات".

رام الله — سبوتنيك. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الجيش الإسرائيلي، أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت الفتية الثلاثة الذين تسللوا إلى المستوطنة بعد أن تسلقوا الجدار المحيط بها ثم عادوا أدراجهم إلى بلدة بيت فجار وعلى الفور اقتحمت قوة البلدة واعتقلت الفتية".

وكانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، حالة استنفار في مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم، بعد الاشتباه بتسلل أشخاص إلى المستوطنة، ومنعت العمال الفلسطينيين من الدخول إلى العمل، وطلبت من المستوطنين التحصن في منازلهم.

وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايدت تلك الأعمال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" في القطاع في الثلاثين من آذار/ مارس المنصرم بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى نحو 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.