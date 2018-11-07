ترامب يشبه قوافل الهجرة بالـ"غزو" (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوافل الهجرة إلى بلاده بأنها "بمثابة غزو" مشيرا إلى أنه يريد من المهاجرين فقط أن يأتوا بطريقة شرعية.

القاهرة — سبوتنيك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستواصل بناء الجدار على الحدود الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، "سنواصل عملية بناء الجدار ونسعى إلى توفير التمويل اللازم، وأتمنى أن يتعاون الديمقراطيون في هذا الملف".

ووصف ترامب قوافل الهجرة بأنها "بمثابة غزو"، وأوضح: "أريد فقط أن يأتوا بطريقة شرعية".

وكان الرئيس ترامب قال في وقت سابق إن بلاده سترسل ما بين 10 إلى 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك، في محاولة لمنع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أن بلاده لن تسمح لقافلة المهاجرين القادمين من دول أمريكا اللاتينية، بدخول الولايات المتحدة.

وتابع قائلا "لذلك سنرسل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك، هذا إلى جانب قوات مراقبة الحدود، ووحدات الجمارك وحماية الحدود.لن يدخل أحد من حدودنا".