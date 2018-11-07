ترامب: لقاء بوتين في باريس على غداء الرؤساء واللقاء الشامل سيكون في الأرجنتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس من المخطط عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس، مشيرا إلى أنه سيلتقيه على غداء الرؤساء وأن اللقاء الشامل بينهما سيكون في الأرجنتين.

© REUTERS / Carlos Barria ما الذي تخشاه فرنسا من لقاء بوتين وترامب في باريس

واشنطن — سبوتنيك . أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاءه مع الرئيس الروسي يوم 11 نوفمبر في باريس سيكون في إطار مأدبة غداء للزعماء، مشيرا إلى أن المحادثات كاملة الصيغة ستكون خلال القمة في الأرجنتين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد انه سيكون لدينا الوقت (للحديث) على انفراد. على الأرجح سنلتقي خلال قمة العشرين حيث سنكون. ونحن ننتظر هذا اللقاء. سيكون لدينا (في باريس) مأدبة غداء، وسيكون هناك الكثير من الناس".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن إمكانية لقاء بوتين وترامب خلال مؤتمر المجموعة العشرين التي ستعقد قريبا في الأرجنتين.

وقال بيسكوف: "الرئيسان سيلتقيان في باريس، لكن اللقاء الأوسع سيكون خلال لقاء مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين".

وأضاف بيسكوف: "من المؤكد أن اللقاء الشامل والطويل سيكون في الأرجنتين، لكن لقاء باريس سيكون مجرد تمهيد ووضع النقاط التي سيتطرق إليها ترامب وبوتين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن أنه "غير متأكد" من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس ولا يستثني لأن يلتقيا خلال اجتماعات "مجموعة العشرين" في الأرجنتين.