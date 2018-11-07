أردوغان: المدن الطبية في طريقها إلى تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحقق قفزات حقيقية في مجال السياحة العلاجية من خلال إنشاء المدن الطبية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح العام الدراسي في جامعة العلوم الطبية في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".



© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان: تركيا حققت في عهدنا أفضل النتائج بمكافحة الإرهاب