ترامب يكشف أسباب منح استثناءات في العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته وقعت عقوبات وصفها بالـ"كبيرة" على إيران، مشيرا إلى أنه تم منح استثناءات لبعض الدول حتى لا ترتفع أسعار النفط.

© Sputnik . Valeryi Shustov واشنطن تعطي الضوء الأخضر لأفغانستان للتعامل مع إيران

القاهرة — سبوتنيك . تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تكون العقوبات ضد إيران أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحفاظ على أسعار النفط هو السبب الرئيسي لمنح استثناءات لعدد من الدول.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، "فرضنا أقسى عقوبات في تاريخ بلادنا على إيران، وستكون أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أعطيت بعض الدول فسحة من الوقت حتى لا ترتفع أسعار النفط".

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أنها ستسمح لأفغانستان بمتابعة استيراد المنتجات النفطية من إيران، وذلك بعد مرور يومين على دخول حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران حيز التنفيذ على خلفية نشاط طهران النووي.

وقال السفير الأمريكي في أفغانستان، جون.آر. باس، عبر تويتر "بعد دراسة مستفيضة، منحت الولايات المتحدة استثناء، بموجب قانون إيران للحرية ومكافحة الانتشار، للسماح لأفغانستان بمواصلة استيراد المنتجات النفطية من إيران، ومتابعة شحن البضائع غير الخاضعة للعقوبات من خلال ميناء تشابهار لصالح أفغانستان".