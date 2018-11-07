ترامب حول "خاشقجي": رأي قوي جدا بالتنسيق مع الكونغرس في وقت قريب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون هناك رأي قوي جدا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التنسيق مع الكونغرس.

© AFP 2018 / Ozan Kose بومبيو يبحث مع نظيرته الكندية قضية خاشقجي والعقوبات الإيرانية والاتفاقية التجارية

القاهرة — سبوتنيك . تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، برد قوي، بعد التنسيق مع الكونغرس، على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، "قتل خاشقجي أمر فظيع جدا"، مضيفا، "أتعاون مع الكونغرس وتركيا والسعودية من أجل تكوين رأي قوي بخصوص مقتل خاشقجي".

وتابع ترامب أن "الرد سيكون خلال أسبوع".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو، تحدث اليوم مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وغيرها من القضايا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تحدث الوزير بومبيو، اليوم، مع وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، وناقش معها بعض القضايا العالمية والثنائية. واتفق الوزيران على أهمية الإسراع في التأكد من كل حقائق مقتل خاشقجي وتقديم جميع مرتكبيها إلى العدالة".

واختفى خاشقجي (59 عاما) يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخلها"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.