ترامب يهاجم صحفيا: أنت وقح (فيديو)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسل شبكة "سي إن إن" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في البيت الأبيض، تعليقا على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وعقب أن وجه المراسل سؤالا للرئيس الأمريكي، ثار ترامب وأجاب "أجلس مكانك. هذا يكفي هذا يكفي. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

وأضاف مكملا هجومه "أنت عدو للناس. سي إن إن تعرض أخبار مزيفة. لست قلقا من أي شء يتعلق بتحقيقات روسيا لأنها خدعة".

دونالد ترامب يهاجم صحفي CNN بشراسة اثناء حديثه مع الصحفيين اليوم.

"أنت شخص فظيع ووقح". pic.twitter.com/IIN9feVSHd — Celebs Arabic (@CelebsArabic) November 7, 2018

وأكمل ترامب "يجب أن تخجل قناتك من نفسها لأنها جعلتك تعمل في القناة. أنت شخص وقع وفظيع. طريقة معاملتك للناس فظيعة".

ويمتلك ترامب تاريخيا من العداء مع وسائل الإعلام، كما سبق وأن غرد عبر "تويتر" في 2017، قائلا: "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، إيه بي سي، سي بي إس، وسي إن إن) ليست عدوا لي، بل هي عدو للشعب الأمريكي".