نتنياهو لميركل: سنواصل التنسيق لتحقيق أهدافنا المشتركة

القدس — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن ديوان الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء: "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو، مساء اليوم، هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".
وتابع البيان: "عبر رئيس الوزراء نتنياهو، عن تقديره للمساهمة الكبيرة، التي قدمتها المستشارة ميركل في تعزيز أمن إسرائيل وشكرها على عملهما المشترك".
وقال نتنياهو لميركل: "سنواصل العمل سويا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".
وأكدت ميركل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في 2021.
وستترك ميركل بعد نهاية حكمها كافة المناصب السياسية.
وأضافت: "لا أعتقد أن أي شيء سيتغير بشأن الوضع التفاوضي في المفاوضات الدولية، بل يمكن القول أنه سيتاح لي المزيد من الوقت للتركيز على مهامي كرئيسة للحكومة".
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