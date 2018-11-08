ترامب يعتزم توقيع توجيه بشأن تحديث نظام اللجوء إلى الولايات المتحدة

صرح مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم توقيع توجيهات بشأن تحديث نظام اللجوء إلى الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في صحيفة "وول ستريت" بالإشارة إلى المصدر، أنه وفقا للتشريع الأمريكي الحالي، يمكن لأي أجنبي موجود في البلاد تقديم طلب اللجوء في غضون عام بعد الوصول. وينص التوجيه الجديد على أن السلطات الأمريكية ستطلب من طالب اللجوء تقديم الطلب عن طريق نقطة عبور حدودية.

© REUTERS / Leah Millis ترامب: هناك عمليات تعبئة عسكرية على الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين

وتتمثل حجة الإدارة في أن مثل هذه التدابير ستضمن عملية أكثر أمانا وانسيابية لقبول اللاجئين، وستسمح أيضا بتخطيط الموارد بعقلانية.

ووفقا للمصدر، فأنه من المفترض أن تنفذ أحكام التوجيه بشكل مؤقت، لكن الإطار الزمني للتنفيذ الفعلي لم يرد في النص.

هذا وتمر العديد من قوافل المهاجرين عبر أراضي المكسيك، ومعظمهم من هندراوس، حيث وصل بعضهم (عدة آلاف) إلى مكسيكو ستي بالفعل، ويقيمون في مخيم مؤقت على أراضي مجمع رياضي.

ووفقا لسلطات المكسيك، فإن عدد المهاجرين في هذا المخيم وصل الآن إلى نحو 4.5 ألف مهاجر، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 5.5 ألف.