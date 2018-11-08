الصين: على واشنطن العمل مع بكين لإيجاد طريقة لحل القضايا من خلال المفاوضات

أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ زيتشي، اليوم الخميس، أنه ينبغي على الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إيجاد طريقة لحل القضايا من خلال المفاوضات التي تتم على مبادئ المساواة وتبادل المنفعة.

موسكو — سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن زيتشي قوله: "العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مفيدة للطرفين. ويجب على كلا الطرفين إيجاد حل مناسب من خلال حوار متساو ومتبادل المنفعة".

والجدير بالذكر، أن يانغ زيتشي التقى يوم الأربعاء الماضي، مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه يقترب من إبرام اتفاقية تجارية مع الصين.

وبدوره، أشار بولتون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى الاجتماع بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين.

هذا وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقب الـ6 من تموز/ يوليو العام الحالي، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجا من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أميركي سنويا.

ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأميركية. وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

ودخلت الرسوم الجديدة للولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة على بضائع من الصين بحجم واردات حتى 200 مليار دولار في السنة حيز التنفيذ. وردا على ذلك، فرضت الصين رسوما بنسبة 10 بالمئة و5 بالمئة على واردات الولايات المتحدة بحجم 60 مليار دولار.