إصابة 7 في تصادم بين ناقلة نفط وفرقاطة قبالة النرويج

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم ناقلة نفط وفرقاطة تابعة للبحرية النرويجية بالقرب من الساحل الغربي للبلاد.

ونقلت "رويترز" عن الشرطة النرويجية بيانا، قالت فيه: "إن حادث تصادم وقع مما أدى لإصابة سبعة أشخاص".

وأفادت أجهزة الإنقاذ بأن الماء يتسرب إلى جسم الفرقاطة "كيه.إن.إم هيلجه إنجستاد"، ويجري إجلاء طاقمها المؤلف من 137 شخصا، وأضافوا أنه لم ترد تقارير عن أضرار أو تسرب من ناقلة النفط، فيما أفادت خدمة البث التلفزيوني النرويجية "تي.في2" إن الناقلة تحمل اسم "سولا تي.إس".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق أن "قاذفات "تو-142" المضادة للغواصات قامت، يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بتنفيذ رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر النرويجي، وكانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة".