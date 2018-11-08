مصرع 7 جنود أفغان والعشرات من مسلحي "طالبان"

قال مصدر عسكري أفغاني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن 7 من الجنود الأفغان والعشرات من عناصر حركة طالبان قتلوا بمعارك في ثلاث ولايات شمالي البلاد.

كابول — سبوتنيك. وأفاد محمد حنيف رضائي، المتحدث باسم الفيلق شاهين في شمال أفغانستان، بـ "مصرع 7 جنود أفغان، وإصابة 4 بجروح، ومصرع العشرات من مسلحي طالبان بمعارك في ولايات تخار، و بغلان، وفارياب".

وأوضح أنه بالنسبة للمواجهات في ولاية تخار، فقد "بدأ المسلحون الهجوم على القوات الأمنية المتمركزة في منطقة خواجة غار انطلاقا من جهة مديرية درقد".

في سياق متصل، كان مسلحو حركة طالبان قد احتلوا موقعا أمنيا مهما على مشارف مدينة غزنة بوسط أفغانستان، يوم الاثنين الماضي، وقتلوا 13 من القوات الحكومية مما يسلط الضوء على هشاشة وضع هذه القوات حتى في المناطق التي جرى تعزيز الدفاع فيها.