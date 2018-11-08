وزير الدفاع الصيني يزور أمريكا للمشاركة في "الحوار الثنائي"

توجه وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، إلى الولايات المتحدة على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الثنائي حول الدبلوماسية والأمن.

© AFP 2018 / Wang Zhao أمريكا تتهم الصين بتقويض صناعتها الحربية

بكين — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع الصينية: "بناء على دعوة من وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، توجه عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، وي فنغ خه، اليوم الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على رأس وفد صيني في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الثنائي حول الدبلوماسية والأمن".

وكانت الأنباء أوردت، في وقت سابق، بأن الجولة الثانية للحوار الأمريكي الصيني حول الدبلوماسية والأمن ستعقد يوم 8 نوفمبر في واشنطن في صيغة "2+2".

وسيشارك فيها من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس، ومن الجانب الصيني — عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي، ووزير الدفاع، وي فنغ خه.