منع الصحفي الذي أهانه ترامب من دخول البيت الأبيض

منع البيت الأبيض الصحفي جيم أكوستا من الدخول، حسبما أعلن صحفي "سي إن إن" على حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وقال جيم أكوستا إنه تم منعه من دخول البيت الأبيض للتغطية الإخبارية، وأن جهاز الخدمة السرية أبلغه بأنه لا يمكنه الدخول إلى البيت الأبيض للمشاركة في برنامج تلفزيوني كان مقررا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسل شبكة "سي إن إن" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، تعليقا على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit — Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018

وعقب توجيه المراسل سؤالا للرئيس الأمريكي، ثار ترامب وأجاب: "أجلس مكانك. هذا يكفي هذا يكفي. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

وأضاف مكملا هجومه: "أنت عدو للناس. سي إن إن تعرض أخبار مزيفة. لست قلقا من أي شيء يتعلق بتحقيقات روسيا لأنها خدعة".

لكن زميل آخر دافع عن جيم أكوستا، وقال إنه "صحفي جيد".