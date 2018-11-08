إصابات في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" إن عددا من الأفراد أصيبوا جراء إطلاق نار في ملهى ليلي جنوبي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب "لوس أنجلوس تاميز"، كان مقررا أن يستضيف الملهى عددا من الطلاب في حفل، وأضافت الصحيفة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر أن 30 فردا أصيبوا على الأقل في إطلاق النيران.

UPDATE: An active shooter and multiple victims have been reported at Borderline Bar & Grill in Thousand Oaks. An event aimed at college students was scheduled to take place this evening, according to the bar’s website. https://t.co/1DFIBMmd75 — Los Angeles Times (@latimes) November 8, 2018

وقال موقع "فينتورا كاونتي ستار"، التابع لصحيفة "يو إس إيه توداي"، اليوم الخميس، إن "العديد من الأشخاص أصيبوا حين فتح مسلح النار في وقت متأخر من يوم الأربعاء على حانة بوردرلاين في منطقة ثاوسند أوكس بمقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا".

ولفت الموقع إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى فتح رجل النار من سلاح نصف آلي على الحانة"، مشيرا إلى "إصابة ضابط واحد على الأقل بعد استدعاء العشرات من رجال الشرطة لموقع الحادث".

HAPPENING NOW: First responders arrive on scene of reported shooting at bar in Thousand Oaks, California. https://t.co/45OACSIjbl — Marco Mosquera Jensen (@marcomos) November 8, 2018

​وكشف الموقع أن "معلومات أعطيت للضباط تفيد بأن المعتدي هو رجل شرق أوسطي في أوائل العشرينات، ذو لحية، ويرتدي زيا أسود".

وأضاف أن تقارير تحدثت عن وجود أشخاص "مضرجين بالدماء في تيبسي جوت، وهي حانة أخرى في ذات المنطقة، دون أن يتضح العلاقة بين الواقعتين".