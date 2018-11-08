مقتل ضابطين و25 سجينا في تمرد بسجن بطاجيكستان

أعلن مصدر أمني طاجيكي مقتل اثنين من الضباط و25 سجينا في تمرد بسجن في مدينة خجندة شمالي طاجيكستان، كما أصيب 6 من أفراد الشرطة بجراح.

© REUTERS / Parwiz مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 في انفجار سيارة بالقرب من سجن شرق العاصمة الأفغانية

وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الخميس: "قتل ضابطان خلال التمرد وأصيب ستة حراس بجراح وتم نقلهم إلى المستشفى، ولا شيء يهدد حياتهم".

وأضاف أنه حسب معلومات مختلفة، بلغ عدد القتلى من السجناء 25 شخصا.

وأكدت السلطات المحلية وقوع الشغب لكنها لم تقدم المزيد من المعلومات، كما تقع خوجاند على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة دوشنبه.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إن الشغب بدأ عندما هاجم سجين أحد الحراس.