مستثمرون كبار يقاضون 16 بنكا في أمريكا

قررت مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل "بلاك روك" و"باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" التابعة لأليانز، مقاضاة 16 بنكا كبيرا بدعوى التلاعب في الأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يوميا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الدعوى أقامها المدعون، أمس الأربعاء، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا "الانسحاب" من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach "بلومبرغ": اقتربت نهاية عصر الدولار

جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار على عدة بنوك وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم.

والبنوك المستهدفة بالدعوى هي "بنك أوف أمريكا" و"باركليز" و"بي.إن.بي باريبا" و"سيتي جروب" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان تشيس" و"بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني" و"رويال بنك أوف كندا" و"رويال بنك أوف سكوتلند" و"سوسيتيه جنرال" و"ستاندرد تشارترد" و"يو.بي.إس".

واتهم المدعون في الدعوى المقدمة يوم الأربعاء البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب في مؤشرات للعملات بما في ذلك أسعار إغلاق دبليو.ام/رويترز لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول.

وقالت الشكوى إن الكثير من المدعين يعتزمون إقامة دعوى مماثلة في لندن بحق العديد من البنوك فيما يخص تداولات في أوروبا.

كانت تسوية أجراها سيتي جروب بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة، ولم يقم كريدي سويس بعد بتسوية تلك القضية ولم يصدر تعليق حتى الآن بشأن الدعوى الجديدة المقامة يوم الأربعاء.