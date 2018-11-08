مقتل مسلح وإصابة 11 شخصا بحادث إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا

أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل مطلق النار على إحدى الحانات بالولاية داخل موقع الهجوم، فيما أصيب 11 شخصا.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت محطة "إيه بي سي" عن إيريك بوتشو، مأمور مقاطعة فينتورا، قوله في مؤتمر صحفي إن "المحقيين يعتقدون بأن المشتبه به داخل المكان"، مضيفا أن "حالات وفاة ضمن الضحايا غير معروف عددها".

© Fotolia / mario beauregard إصابات في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

ونقلت المحطة عن جارو كوريديجان، من شرطة المقاطعة، قوله: "ما لا يقل عن 11 شخصا جرحوا، من ضمنهم معاون شرطة"، مضيفا أن "حالتهم غير معروفة".

وحسب "لوس أنجلوس تايمز"، كان مقررا أن يستضيف الملهى في كاليفورنيا عددا من الطلاب في حفل، وأضافت الصحيفة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر أن 30 فردا أصيبوا على الأقل في إطلاق النيران.

ولفتت الصحيفة أن "التقارير الأولية تشير إلى فتح رجل النار من سلاح نصف آلي على الحانة"، مشيرا إلى "إصابة ضابط واحد على الأقل بعد استدعاء العشرات من رجال الشرطة لموقع الحادث".

​وكشف الصحيفة أن "معلومات أعطيت للضباط تفيد بأن المعتدي هو رجل شرق أوسطي في أوائل العشرينات، ذو لحية، ويرتدي زيا أسود".

وأضافت أن تقارير تحدثت عن وجود أشخاص "مضرجين بالدماء في تيبسي جوت، وهي حانة أخرى في ذات المنطقة، دون أن يتضح العلاقة بين الواقعتين".