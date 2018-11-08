تل أبيب تستضيفها... إسرائيل تؤكد مشاركة لاعبين عرب في "غراند سلام" للجودو

أعلن عوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشاركة لاعبين عرب من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب في بطولة "غراند سلام" للجودو، التي ستستضيفها إسرائيل للمرة الأولى، العام المقبل.

وكتب الجنرال عوفير جندلمان، على حسابه الشخصي في "تويتر"، "لأول مرة ستستضيف إسرائيل بطولة الجودو، غراند سلام، التي سيشارك فيها لاعبون من دول عربية، لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية".

وتابع "جميع اللاعبين العرب سيرفعون أعلام بلدانهم، وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات، دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة إسرائيل، وللجودو الإسرائيلي".

عاجل: لأول مرة ستستضيف إسرائيل بطولة الجودو غراند سلام التي سيشارك فيها لاعبون من دول عربية لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية.



جميع اللاعبين العرب سيرفعون أعلام بلدانهم وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وللجودو الإسرائيلي! — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 8, 2018

تزامن الإعلان الإسرائيلي عن استضافة بطولة "غراند سلام" للجودو، مع استقبال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، للاعبي الجودو الإسرائيليين، الذين فازوا بـ5 ميداليات (3 برونزية وميداليتين ذهبيتين) في بطولة الجودو، التي عقدت في أبوظبي.