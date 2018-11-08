تل أبيب تستضيفها... إسرائيل تؤكد مشاركة لاعبين عرب في "غراند سلام" للجودو

وكتب الجنرال عوفير جندلمان، على حسابه الشخصي في "تويتر"، "لأول مرة ستستضيف إسرائيل بطولة الجودو، غراند سلام، التي سيشارك فيها لاعبون من دول عربية، لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية".
وتابع "جميع اللاعبين العرب سيرفعون أعلام بلدانهم، وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات، دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة إسرائيل، وللجودو الإسرائيلي".
عاجل: لأول مرة ستستضيف إسرائيل بطولة الجودو غراند سلام التي سيشارك فيها لاعبون من دول عربية لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 8, 2018
جميع اللاعبين العرب سيرفعون أعلام بلدانهم وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وللجودو الإسرائيلي!
تزامن الإعلان الإسرائيلي عن استضافة بطولة "غراند سلام" للجودو، مع استقبال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، للاعبي الجودو الإسرائيليين، الذين فازوا بـ5 ميداليات (3 برونزية وميداليتين ذهبيتين) في بطولة الجودو، التي عقدت في أبوظبي.
إستقبلت اليوم لاعبي الجودو الإسرائيليين الذين فازوا ب-5 ميداليات (3 برونزية وميداليتين ذهبيتين) في بطولة الجودو التي عقدت في أبوظبي وقلت لهم: "إسرائيل هي دولة عظمى أيضا في مجال الجودو وعندما سمعت عزف نشيدنا الوطني في أبوظبي دمعت عيناي وكان هذا المشهد مؤثرا للغاية بالنسبة لي!". pic.twitter.com/G3if0lndax— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 8, 2018
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