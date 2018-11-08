وزير الأمن الإيراني السابق: أمريكا وضعت 6 خطط للإطاحة بالثورة الإيرانية

أكد وزير الأمن الإيراني السابق، اليوم الخميس، أن أمريكا وضعت منذ خمسة أعوام ست خطط، شرع بتنفيذها للإطاحة بالثورة الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال وزير الأمن الإيراني السابق، حيدر مصلحي، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والصهيونية وضعت منذ قرابة 5 سنوات 6 خطط لمواجهة الثورة الإسلامية، وبذلت محاولاتها لتنفيذها، ومن المؤسف للغاية أن بعض العناصر في الداخل والمتغلغلين تعاونوا معهم".

وكشف مصلحي، أن هذه الخطط الـ6 تتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي، وإثارة الاستياء العام، ورفع أسعار العملة الصعبة، ورفع نسبة التضخم، ووقف البرنامج النووي، وتعريض أساس النظام للخطر.

هذا ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/ مايو الماضي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، هي، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان وتركيا.