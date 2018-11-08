"حاولت أخذ الميكرفون من يده أكثر من مرة"... مشاجرة ترامب مع صحفي "سي إن إن" (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقيم يوم أمس الأربعاء، مشاجرة مع صحفي شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض على هامش انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، شهد حضور عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية.

ولم يمض المؤتمر الصحفي دون ملاسنة بين الرئيس الأمريكي وصحفي "سي إن إن"، حيث طلب ترامب من الصحفي الجلوس قائلا "إجلس مكانك. هذا يكفي هذا يكفي. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

ووصفه بأنه عدو للناس وبأن الشبكة التي يعمل بها تنقل أخبارا مزيفة.

A White House staffer attempted to grab the microphone from CNN's Jim Acosta after he got into a heated exchange with President Trump over immigration policy. https://t.co/xivrRnRQVu pic.twitter.com/6204hWy8dp — CNBC (@CNBC) ٧ نوفمبر ٢٠١٨

والتقطت عدسات المصورين، اللحظة التي طلب بها من الصحفي الصمت، لتحاول إحدى المسؤولات القائمات على تنظيم المؤتمر الصحفي أخذ الميكروفون وإعطائه لصحفي آخر، ليحاول صحفي "سي إن إن" منعها من الحصول على الميكرفون في لقطة تكررت أكثر من مرة، لتنجح المسؤولة في النهاية بأخذ الميكروفون.

هذا ونشر صحفي الشبكة تغريدة على صفحته الخاصة عبر "تويتر" أعلن فيها بانه قد تم منعه من دخول البيت الأبيض للتغطية الإخبارية.