ظريف لبومبيو ساخرا: كان على اليمنيين السماح لعملائك السفاحين بالقضاء عليهم دون مقاومة

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا عن اليمنيين والأوضاع في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. استنكر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، التصريحات الأمريكية حول وقف الحرب في اليمن واتهام إيران بدعم الإرهاب.

You know what @SecPompeo? It's the Yemenis themselves who're responsible for famine they're facing. They should've simply allowed your butcher clients—who spend billions on bombing school buses & "millions to mitigate this risk"--to annihilate them w/o resisting. #HaveYouNoShame — Javad Zarif (@JZarif) November 8, 2018

​وقال ظريف، في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس:

"أتعرف يا بومبيو.. اليمنيون هم المسؤولون عن المجاعة التي يواجهونها اليوم، كان عليهم ببساطة أن يسمحوا لعملائك السفاحين أن يقضوا عليهم دون مقاومة".

هذا واتهم وزير الخارجية بومبيو، إيران بدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وقال بومبيو خلال مقابلة مع قناة "بي بي سي فارسي" اليوم الخميس: "التحدي في اليمن هو في جزء كبير من مسؤولية القيادة الإيرانية. إنها القيادة الإيرانية التي تستمر في دعم الحوثيين بطريقة أدت إلى نشوب هذه الحرب الأهلية التي تسببت في الكثير من الموت والدمار داخل اليمن".

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء السياسي والسلاح للعدوان على اليمن.

وذكر الحوثي، في كلمة متلفزة له، يوم أمس الأربعاء: "مع كل تصعيد يأتي الأمريكي ويتحدث عن السلام". لافتا إلى أن "نغمة الأمريكي عن السلام مع بداية كل تصعيد، باتت شفرة، تساوي الحرب والمعركة. فالأمريكي يدشن كل مرحلة تصعيد بالحديث عن السلام، لكنه متورط واستمرارية العدوان مرهونة بالدعم الأمريكي".