أكد وزير المالية التركي، براءت ألبيراق، أن بلاده اكتسبت خبرة كبيرة، بعد الأزمة التي تعرضت لها تركيا عقب قضية القس الأمريكي برونسون.

وقال براءت ألبيراق، إن بلاده اكتسبت خبرة كبيرة للغاية عقب هجمات استهدفت على مدى شهرين اقتصادها ورفاهية شعبها وعملتها الوطنية، وبدأت بإزالة سلبياتها بشكل تدريجي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع وزير المالية التركي، أنه بفضل النظام الرئاسي الذي يجعل اتخاذ القرارات سريعا، تمكنت تركيا من إبداء رد فعل سريع وقوي حيال تقلبات أسعار الصرف لليرة التركية قبل شهرين، مؤكدا أنهم تمكنوا من تجاوز تلك المرحلة.

وزير المالية التركي: اكتسبنا خبرة كبيرة عقب استهداف اقتصادنا



جاء ذلك في كلمة له في اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة ولاية بورصة شمال غربي تركيا اليوم الخميسhttps://t.co/NsmmUsWPLY pic.twitter.com/MnS0mUBZ5l — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

وشدد أن بلاده حققت قصة نجاح حقيقة في المجال الاقتصادي وفي كافة المجالات خلال السنوات الـ 16 الأخيرة.

وأكد أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات مهمة جدا خلال السنوات الخمس المقبلة لكي تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات المنتجة في العالم.

وأصدر القضاء التركي، الشهر الماضي أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس الأمريكي، أندرو برانسون ، وبالتالي، إطلاق سراحه فورا.

وحكم على القس برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية، في يوليو/تموز الماضي، في تركيا، بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.

يشار إلى أن احتجاز برانسون وفرض الإقامة الجبرية عليه، تسبب في توتر كبير بين واشنطن وأنقرة، مما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض عقوبات قاسية على تركيا ما أدى إلى انخفاض سعر الليرة التركية.