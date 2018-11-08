وقال براءت ألبيراق، إن بلاده اكتسبت خبرة كبيرة للغاية عقب هجمات استهدفت على مدى شهرين اقتصادها ورفاهية شعبها وعملتها الوطنية، وبدأت بإزالة سلبياتها بشكل تدريجي، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وتابع وزير المالية التركي، أنه بفضل النظام الرئاسي الذي يجعل اتخاذ القرارات سريعا، تمكنت تركيا من إبداء رد فعل سريع وقوي حيال تقلبات أسعار الصرف لليرة التركية قبل شهرين، مؤكدا أنهم تمكنوا من تجاوز تلك المرحلة.
وزير المالية التركي: اكتسبنا خبرة كبيرة عقب استهداف اقتصادنا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٨ نوفمبر ٢٠١٨
جاء ذلك في كلمة له في اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة ولاية بورصة شمال غربي تركيا اليوم الخميسhttps://t.co/NsmmUsWPLY pic.twitter.com/MnS0mUBZ5l
وشدد أن بلاده حققت قصة نجاح حقيقة في المجال الاقتصادي وفي كافة المجالات خلال السنوات الـ 16 الأخيرة.
وأكد أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات مهمة جدا خلال السنوات الخمس المقبلة لكي تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات المنتجة في العالم.
يشار إلى أن احتجاز برانسون وفرض الإقامة الجبرية عليه، تسبب في توتر كبير بين واشنطن وأنقرة، مما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض عقوبات قاسية على تركيا ما أدى إلى انخفاض سعر الليرة التركية.
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