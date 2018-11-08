أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب، يحتفظ بخيار العقوبات ضد "التيار الشمالي-2" .

وارسو — سبوتنيك. قال وزير الطاقة الأمريكي، بعد لقاء مع وزير الطاقة البولندي، كرزيستوف تخوجيفسكي، في وارسو: "موقفنا لم يتغير. الولايات المتحدة لا تدعم المشروع [التيار الشمالي-2]. الرئيس يفرض العقوبات. هذا الخيار ما يزال قائما، لكن من الواضح، أن الولايات المتحدة تخشى كثيرا من نقص التنوع في أوروبا. لذلك نحن هكذا ندعم الجهود البولندية حول التنويع".



© Sputnik . Евгений Биятов واشنطن تخطط لعقوبات إضافية ضد الطاقة الروسية والشركات في "التيار الشمالي 2"