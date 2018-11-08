ترامب يحتفظ بخيار العقوبات ضد "التيار الشمالي"

وارسو — سبوتنيك. قال وزير الطاقة الأمريكي، بعد لقاء مع وزير الطاقة البولندي، كرزيستوف تخوجيفسكي، في وارسو: "موقفنا لم يتغير. الولايات المتحدة لا تدعم المشروع [التيار الشمالي-2]. الرئيس يفرض العقوبات. هذا الخيار ما يزال قائما، لكن من الواضح، أن الولايات المتحدة تخشى كثيرا من نقص التنوع في أوروبا. لذلك نحن هكذا ندعم الجهود البولندية حول التنويع".
وخلص الوزير الأمريكي إلى القول: "لدينا الكثير من الطاقة، التي يمكن أن نشاركها".
والجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز، بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من روسيا إلى ألمانيا، عبر بحر البلطيق.
ومن المخطط بناء "التيار الشمالي-2" عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية، أو الاقتصادية الخالصة في العديد من البلدان، على طول شواطئ بحر البلطيق، من بينها روسيا وفنلندا والسويد والدانمارك وألمانيا. ومن المقرر إنجاز البناء، في نهاية عام 2019.
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