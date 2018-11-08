العثور على جثة سابعة تحت الأنقاض في مرسيليا الفرنسية

© REUTERS / China Daily بالفيديو والصور... انهيار مبنى سكني في إسطنبول

وانهار المبنيان صباح الإثنين الماضي، ومنذ ذلك الحين تمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن محاصرين تحتها، وفقا لـ"رويترز".

وتوقعت السلطات في البداية أن ثمانية أشخاص ربما يكونوا تحت الحطام.

وقالت فرق الإنقاذ إن الانهيار تسبب في تعريض بنايات أخرى مجاورة في ذات الشارع للخطر مما عقد عملهم.

وقالت السلطات إنها تحقق للتوصل لسبب انهيار المبنيين اللذين وصفهما سكان في المنطقة بأنهما كانا بحاجة للترميم.