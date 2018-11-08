الشرطة الإيطالية تضبط كمية كبيرة من الهيروين في سفينة قادمة من إيران

وكانت سفينة الشحن قد أبحرت من ميناء بندر عباس الإيراني، وتوقفت في هامبورغ بألمانيا، وبلنسية في إسبانيا، قبل أن تصل إلى ميناء جنوة الإيطالي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث عثرت الشرطة على الهيروين الذي تم إخفاؤه في شحنة من طمي البنتونيت، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Arnulfo Franco الجمارك البلجيكية تضبط نحو طن من الهيروين في ميناء أنتويرب

وقال متحدث باسم الشرطة، إن المحققين لا يمكنهم تحديد متى أو أين تم وضع المخدرات في السفينة.

وسمحت الشرطة لجزء صغير من الشحنة غير المشروعة، بمواصلة رحلتها كما كان مخططا لها بشاحنة إلى هولندا.

وتعقبت الشرطة الشاحنة أثناء عبورها سويسرا وفرنسا وبلجيكا، قبل أن تصل إلى مدينة روشندال الهولندية.

وعندما وصلت الشاحنة إلى مستودع في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، داهمت الشرطة الإيطالية والهولندية المبنى واعتقلت رجلين من أصل تركي، وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة لم يكن يعلم على ما يبدو بوجود الهيروين في مركبته.

وقال بيان للشرطة: "يستمر التحقيق لاقتفاء أثر كامل الشبكة التي تدير تجارة المخدرات وهو ما يظهر مرة أخرى أن ميناء جنوة يمثل مفترق طرق مهما لشحنات المخدرات المتجهة إلى بقية أنحاء أوروبا".