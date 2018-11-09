خطيبة جمال خاشقجي "مصدومة" وتتحدث عن جثة الصحفي المقتول

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن قتلته حرموا عائلته وذويه من دفنه في المدينة المنورة كما أوصى.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حساب منسوب إلى خديجة جنكيزعلى "تويتر" ونقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، مساء الخميس، مرفقة بصورة خطيبها، تعليقا على الادعاءات التي تحدثت عن إخفاء جسد الإعلامي السعودي عبر إذابته عقب قتله.

خطيبة #خاشقجي: حرمونا من دفنك بـ #المدينة__المنورة كما أوصيت



"أنا عاجزة عن إيجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة وبالأسى لسماع خبر إذابة جسدك يا جمال! وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما أوصيت، كما تستحق، وكما نستحق"https://t.co/bzbbmvlXYr pic.twitter.com/6VnsC72MC7 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 8, 2018

وأوضحت: "أنا عاجزة عن إيجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة وبالأسى لسماع خبر إذابة جسدك يا جمال! بالأحماض بعدما قتلوك وقطعوك! وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما أوصيت، كما تستحق، وكما نستحق".

وتساءلت: "أهؤلاء القتلة ومن أمرهم بشر؟ رحماك يا ربي. أطالب بالحقيقة وبالعدالة".

انا عاجزة عن ايجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة و بالأسى لسماع خبر 'اذابة جسدك يا جمال! بالاحماض بعدما قتلوك وقطعوك!

وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما اوصيت، كما تستحق، وكما نستحق.

اهؤلاء القتلة و من أمرهم بشر؟

رحماك يا ربي.

اطالب بالحقيقة و بالعدالة. pic.twitter.com/9XsJG6zQEq — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) November 8, 2018

يذكر أن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا أمل في العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

© REUTERS / HANDOUT النيابة العامة في إسطنبول تعلق لـ"سبوتنيك" على إذابة جثة خاشقجي

وأشار أقطاي، في مقابلة مع صحيفة " حرييت " التركية، إلى أنه لا حاجة للبحث عن جثة الصحفي المقتول، إذ لم يعد لها وجود لأنها أذيبت باستخدام مادة حمضية.

لكن في الوقت نفسه، أكد مصدر من النيابة العامة في إسطنبول التركية، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن النيابة العامة في المدينة لم تتوصل بعد إلى أية معطيات أو أدلة حول مصيرجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في المدينة ذاتها.

واختفى خاشقجي (59 عاما) يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخلها"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة حتى الآن.