هيلي تكشف السبب وراء تأجيل لقاء بومبيو مع ممثلي كوريا الشمالية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وأضافت هيلي للصحفيين يوم الخميس: "أن كوريا الشمالية قالت، تحتاج لتأجيل الاجتماع لسبب ما"، مشيرة إلى أن "الوزير بومبيو كان مستعدا للحضور ونحن لا نزال على استعداد للحوار لكنني لا أعتقد أن هناك بعض القضايا الكبيرة. تحدثت مع الإدارة والأمر ببساطة هو أنهم ارجأوا (الاجتماع) لأنهم لم يكونوا مستعدين".
ويذكر في هذا السياق، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، كانا قد عقدا مباحثات في الفترة، من 18 إلى 20 أيلول/سبتمبر، في لقاء هو الثالث لهما هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان نوايا مشترك لمواصلة الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتهديد بالحرب. وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية وقعها وزيرا دفاع البلدين، تضمنت تدابير ملموسة لمنع الصدامات وضمان الأمن.
وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بعد ذلك، بأن الولايات المتحدة مستعدة لبدء مفاوضات مباشرة مع كوريا الشمالية لتغيير العلاقات الثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة ممثل كوريا الشمالية للاجتماع مع مبعوثها الخاص في فيينا في أقرب فرصة ممكنة.
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