هيلي تتهم روسيا بمحاولة رفع القيود المصرفية عن كوريا الشمالية

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي،إن روسيا اقترحت في الاجتماع المغلق بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية، استبعاد القيود المصرفية من هذه القائمة.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقالت هيلي: "تعلمون، إنهم تحدثوا كثيرا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني في كوريا الشمالية، لكن الحقيقة تظهر دائما، وأظهرت في النهاية إنهم يريدون رفع القيود المصرفية".

© AP Photo / Richard Drew هيلي تكشف السبب وراء تأجيل لقاء بومبيو مع ممثلي كوريا الشمالية

وختمت السفيرة حديثها قائلة: "وهكذا، نحن نعرف الآن ما هي أجندتهم، ونحن نعرف بالضبط لماذا يحاولون القيام بذلك، ولن نسمح بحدوث ذلك".

وطلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي بحث العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قالت الشهر الماضي، إن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تعتقد أنه من الضروري بحث تعديل عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، في وقت مناسب.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد حذرت الجمعة الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي، إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونغ يانغ.