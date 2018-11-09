هيلي تتهم روسيا بمحاولة رفع القيود المصرفية عن كوريا الشمالية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقالت هيلي: "تعلمون، إنهم تحدثوا كثيرا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني في كوريا الشمالية، لكن الحقيقة تظهر دائما، وأظهرت في النهاية إنهم يريدون رفع القيود المصرفية".
وطلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي بحث العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، قالت الشهر الماضي، إن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تعتقد أنه من الضروري بحث تعديل عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، في وقت مناسب.
يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد حذرت الجمعة الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي، إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونغ يانغ.
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