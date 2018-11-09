لندن تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد الاستخبارات الروسية

تسعى السلطات البريطانية إلى فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد كبار المسؤولين في الاستخبارات الروسية، التي يُزعم أنها مسؤولة عن الحادث الذي وقع في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية.

موسكو — سبوتنيك. وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أن الحديث يدور عن عقوبات ضد قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الذي يظهر في المادة تحت اسم وكالة الاستخبارات الرئيسية.

وذكرت الصحيفة، أن بريطانيا تعول على دعم فرنسا وألمانيا للعقوبات، مشيرة إلى أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، ناقش هذه المسألة مع نظرائه بدول الكتلة السوفياتية السابقة، بما في ذلك المجر.

ووفقا للصحيفة، قد يتم نشر قائمة العقوبات في ديسمبر المقبل، ومن المرجح أن تضم القائمة 5 أو 6 أسماء.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.