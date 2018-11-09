لندن تحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد الاستخبارات الروسية

موسكو — سبوتنيك. وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أن الحديث يدور عن عقوبات ضد قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الذي يظهر في المادة تحت اسم وكالة الاستخبارات الرئيسية.
ووفقا للصحيفة، قد يتم نشر قائمة العقوبات في ديسمبر المقبل، ومن المرجح أن تضم القائمة 5 أو 6 أسماء.
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".
فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.
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