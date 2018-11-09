رغم صغره... لبنان يحصل على نسبة داخل الكونغرس الأمريكي

بعد صدور نتائج انتخابات مجلس النواب والكونغرس الأمريكي، نجحت شخصيات من أصول لبنانية بالحصول على مقاعد في الكونغرس الأمريكي بنسبة 1.15 %، بينهم ثلاثة كانوا على لوائح الحزب الجمهوري وثلاثة آخرون على لوائح الحزب الديمقراطي.

ومن بين هؤلاء النواب الأمريكيين من أصل لبناني، امرأة فازت عن المقعد الديمقراطي تدعى "دونا شلالا" وهي سيدة من مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لأبوين مهاجرين من منطقة البترون الواقعة شمالي لبنان، وتبلغ شلالا 77 من العمر وعملت في مناصب مرموقة منها وزيرة للصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة عام 1993. واستطاعت انتزاع مقعد النائب ماريا سالازار بعد حصدها 51.7 في المئة من أصوات الديمقراطيين.

This is perhaps the most important election of our lifetime. Polls are open until 7pm — #GoVote! #ElectionDay #Ivoted pic.twitter.com/Otf8vhwieq — Donna E. Shalala (@DonnaShalala) November 6, 2018

أما النواب الآخرون، هم رجال من أصول لبنانية وأبرزهم دارين لحود وهو محام أميركي وابن مهاجر لبناني، وهو نائب الحزب الجمهوري بالكونغرس عن ولاية إلينوي، يبلغ من العمر 50 عاما.

شغل منصب وزير نقل في الولايات المتحدة ووكيل وزارة العدل الأميركية من العام 2000 حتى 2004، وأصبح عضواً في مجلس النواب عام 2014. وزار دارين لحود لبنان في وقت سابق حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وغيرهم من المسؤولين.

Honored to receive the Award for Manufacturing Legislative Excellence from @ShopFloorNAM! I will continue to advocate on behalf of our hard working manufacturers in Washington. https://t.co/ri1jFdcpFv pic.twitter.com/v0VVIFZAIN — Darin LaHood (@RepLaHood) November 3, 2018

كما فاز شارلي كريست بالنيابة في الكونغرس الأمريكي، وهو من أب لبناني وأم سويدية وعمل مؤخرا كطبيب قبل الالتحاق بالعمل السياسي ويبلغ من العمر 62 عاما. وانضم كريست للحزب الديمقراطي بعد تأييده للرئيس السابق باراك أوباما، ونجح في تمثيل ولايته عام 2016 كنائب ديمقراطي، وهو من أشد المعارضين لحقوق المثليين، كما اقترح في عام 2006 تعديلا دستوريا يحظر اتحادات المثليين.

True community leaders — calling voters & helping make sure Pinellas' voice is heard on #ElectionDay! pic.twitter.com/lww41WYqWG — Charlie Crist (@CharlieCrist) November 5, 2018

كما استطاع الطيار والضابط السابق في الجيش الأمريكي من أصول لبنانية، رالف أبراهام، من حجز مقعد له في الكونغرس الأمريكي. ودخل السياسة عام 2017 وانضم إلى الحزب الجمهوري بعد تقاعده العسكري ويبلغ من العمر 64 عاما وأجداده من المهاجرين اللبنانيين.

Thanks Gen. Frank for inviting me to participate in the 100th Anniversary Ceremony of the 115th Combat Support Hospital at Camp Beauregard. CSH is training to build tent hospitals during war. Thanks to these soldiers for all they do for our country & their fellow troops. #LA05 pic.twitter.com/g4q7JxM6bW — Rep. Ralph Abraham (@RepAbraham) October 18, 2018

ومن بين اللبنانيين الناجحين في الكونغرس الأمريكي، رجل أعمال وسياسي أمريكي من أصول لبنانية، كريس سنونو، شغل منصب حاكم ولاية نيو هامبشر الأميركية وهو من أصغر حكام الولايات في البلاد.

Thank you, New Hampshire! Serving as your Governor is the greatest honor of my life, and I couldn't be more thrilled to serve you for another two years. pic.twitter.com/EOsUkxjWpk — Chris Sununu (@ChrisSununu) November 7, 2018

كما كان للشباب اللبناني حصة في الكونغرس الأمريكي عبر فوز جاريت غريفز، وهو شاب من أصل لبناني، يبلغ من العمر 46 عاما، انضم إلى الحزب الجمهوري وفاز بمقعد نائب في ولاية لويزيانا للمرة الثانية بعد ترشّحه في العام 2014.