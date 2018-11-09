نتنياهو ينقل صلاحياته لوزير شؤون القدس...والسبب

© AP Photo / على خلفية قضايا فساد... المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة

القدس- سبوتنيك . وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو، صباح اليوم الجمعة: "رئيس الوزراء نتنياهو سيخضع اليوم لفحص روتيني في جهازه الهضمي".

وأضاف البيان: "الوزير زئيف إلكين، سيكون القائم بأعمال رئيس الوزراء أثناء القيام بهذا الفحص".

وأكد البيان أن الفحص الطبي الذي خضع له رئيس الوزراء نتنياهو، هذا الصباح، انتهى وحالته الصحية ممتازة، وأنه عاد إلى عمله المعتاد".

الجدير بالذكر أن نتنياهو كان قد تعرض لوعكة صحية في شهر آذار / مارس الماضي، في وقت واجه فيه ضغوطا شديدة في ظل خضوعه لتحقيقات أجرتها الشرطة في ثلاث قضايا فساد منفصلة.