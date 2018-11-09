بعد واقعة غريبة في سمائها...استنفار للمقاتلات الإسرائيلية في مطار بن غوريون

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "قول حي" (بث مباشر)، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استنفر الليلة الماضية، طائراته المقاتلة، في الأجواء الإسرائيلية ككل، تحديدا فوق مناطق الوسط، وذلك في أعقاب بلاغ عن اختراق طائرة مدنية للأجواء الإسرائيلية.

© Photo / YouTube\\Israel سلاح الجو الإسرائيلي يقصف غزة ردا على إطلاق الصواريخ

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن الرحلات الجوية توقفت الليلة في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب، لمدة ساعة، وذلك بسبب الاشتباه بوجود طائرة مدنية معادية اخترقت الأجواء الإسرائيلية أمس.

وأوضح الموقع العبري أن سلاح الجو الإسرائيلي أرسل طائرات مقاتلة للبحث عن الطائرة المشبوهة وملاحقتها، في الأجواء الإسرائيلية، مضيفا أنه وبعد 25 دقيقة من تحليق الطائرات المقاتلة، تبين أن البلاغ كاذب، وتم الإعلان عن العودة للإجراءات الروتينية بمطار بن غوريون.