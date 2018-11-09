إيران تدعو إلى محاسبة أمريكا لارتكابها جرائم ضد الإنسانية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن واشنطن تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبا محاسبتها على انتهاكاتها.
وبحسب وكالة "فارس"، كتب ظريف على صفحته الرسمية على "تويتر": "تماما كما في حالة اليمن، يعتبرون إيران مسؤولة عن آثار الحظر اللا قانوني الأمريكي الذي يمنع حصول الشعب الإيراني على الخدمات المصرفية والأغذية والأدوية".
وأضاف: "بطبيعة الحال فإننا نوفر هذه الأشياء لشعبنا، رغم المحاولات التي تقوم بها واشنطن، ولكن يجب محاسبتها على جرائمها المعادية للبشرية والشعبين، الإيراني واليمني".
وكان ظريف اعتبر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الحظر الأمريكي هدفه الشعب الإيراني، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيندم على الإجراءات التي يتبعها في سياسته الحالية تجاه إيران.
Just as with Yemen, @SecPompeo blames Iran for unlawful US sanctions preventing Iranians’ access to financial services for food and medicine. Naturally, we will provide them for our people in spite of US efforts. But US is accountable for crimes against humanity re Iran & Yemen.
وأكد ظريف، في رسالة مصورة الثلاثاء الماضي، نشرها الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية: أن بلاده تبذل جهودا ملحوظة لكسر الحظر الأمريكي، وسيكون لها آثار، مضيفاً: " هناك العديد من الدول تقف في وجه أمريكا، ولا يوجد هناك إلا بعض الدول الصغيرة والنظام الصهيوني، الذين يقومون بدعم موقف العقوبات الأمريكية ضد إيران".
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران، حيز التنفيذ، يوم الاثنين الماضي، الموافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستهدف هذه الحزمة قطاعين حيويين بالنسبة لطهران، هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات، وشملت العقوبات 50 بنكاً وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، وأكثر من 65 من طائراتها.
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