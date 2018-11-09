تركيا...أمر بالقبض على عسكريين لهم صلات مع غولن

أمرت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، بالقبض على عسكريين أتراك للتحقيق معهم بشأن معلومات حول صلتهم برجل الدين فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان يقول إنه اقترب من القضاء على "تنظيم غولن"

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء ، أمرت السلطات باحتجاز 103 عسكريين أتراك للاشتباه في صلتهم بفتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في منتصف عام 2016.

وقالت الأناضول إن الشرطة ألقت القبض على 74 شخصا حتى الآن في إسطنبول

وذكرت الوكالة أن جميع المشتبه بهم مازالوا في الخدمة وبعضهم برتبة كولونيل. وأضافت أن تحقيقا أظهر أنهم تواصلوا عبر خطوط هاتف أرضية وهواتف عامة.

ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.