رئيس دولة أفريقية يبعث برسالة عاجلة لنتنياهو

أرسل الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يشكره فيها على نشاط منظمة إسرائيلية تعمل من أجل رعاية وجودة الرعاية القلبية للأطفال في البلدان النامية.

نقل الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، المحلل السياسي بالقناة العاشرة العبرية، رسالة الرئيس التنزاني العاجلة لنتنياهو، والتي يتمنى له دوام الصحة، باعتبارها رسالة بروتوكولية عادية بين رئيسي بلدين.

3 / הנה וידאו קצר מהפגישה בין משלחת @SaveChildsHeart לנשיא טנזניה בארמון הנשיאות בדאר א-סלאם pic.twitter.com/uX52Uhnf45 — Barak Ravid (@BarakRavid) November 9, 2018

وأوضح المحلل السياسي للقناة العبرية، باراك رافيد، أن جون ماغوفولي، أشاد بنشاط منظمة " Save the Child's Heart " الإسرائيلية، ومهامها التي قامت بها في بلاده "تنزانيا".

وباعتبارها دولة إسلامية، وإحدى دول منابع النيل، فإن منظمة "Save the Child's Heart" تعمل وتنشط، بقوة، في تنزانيا، منذ فترة، ليست قليلة، وهي تتوغل في تنزانيا، بدعوى أن مهمتها تتمثل في تحسين جودة الرعاية القلبية للأطفال في البلدان النامية، وإنشاء مراكز للكفاءة بها.

وبحسب تعريف المنظمة الإسرائيلية، فإنها لم تعمل أو تنشط في تنزانيا وحدها، إنما في 57 بلدا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وجميع أنحاء الشرق الأوسط.