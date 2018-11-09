"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم ملبورن

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن موقع وكالة "أعماق" الإلكتروني التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، بأن التنظيم أعلن أن أحد مقاتليه نفذ، اليوم الجمعة، هجوما في ملبورن، وقتل شخصا طعنا وأصاب اثنين آخرين.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "أعماق" أن "منفذ عملية الدهس والطعن بمدينة ملبورن جنوب شرقي أستراليا هو من مقاتلي التنظيم ونفذ العملية استجابة لاستهداف رعايا دول التحالف"، فيما لم تقدم "أعماق" ما يؤكد تقريرها.

© REUTERS / Sonali Paul وفاة أحد ضحايا حادثة ملبورن في استراليا

وكانت الشرطة الأسترالية قد ذكرت، اليوم الجمعة، بأن صوماليا طعن ثلاثة أشخاص في مدينة ملبورن اليوم، وأنه قاد سيارة محملة بإسطوانات غاز اشتعلت فيها النيران، مشيرة إلى إنها تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وأطلقت الشرطة الرصاص على المهاجم بعد أن طعن ثلاثة لقي أحدهم حتفه، وقال جراهام آشتون مفوض شرطة ولاية فيكتوريا للصحفيين إن المهاجم توفي بعد نقله للمستشفى.

وذكر آشتون: "لا نعتقد أن التهديد مستمر في هذه المرحلة لكن بالتأكيد نتعامل معه على أنه حادث إرهابي"، ورفض تحديد هوية المهاجم لكنه قال إنه صومالي "له صلات عائلية معروفة جيدا لنا".

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الترتيبات الأمنية الخاصة بيوم إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى وغيرها من المناسبات العامة المقررة في بداية الأسبوع ومن المرجح تعزيز أعداد الشرطة.