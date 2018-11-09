قمة للقرن الأفريقي في إثيوبيا

وصل الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، مدينة غوندر في إقليم أمهرا شمالي إثيوبيا، اليوم الجمعة، بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الذي كان في استقباله.