ميشيل أوباما لن تسامح ترامب أبدا

أكدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في مذكراتها الخاصة، بأنها لن تسامح الرئيس دونالد ترامب.

وقالت إنها لن تغفر لترامب أبدا، بعدما روج لشائعات بأن زوجها لم يولد في الولايات المتحدة، وفقا لمقتطفات من مذكراتها الجديدة "Becoming"، التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

© REUTERS / JIM BOURG ميشيل أوباما تطرح مذكراتها في نوفمبر

وأشارت ميشيل أوباما إلى أن تشكيك ترامب في جنسية زوجها، كان يهدد سلامة أسرتها للخطر، قائلة: "ماذا لو أن شخصا غير مستقر عقليا حمل سلاحا وسافر إلى واشنطن، حيث نتواجد، ماذا لو ذهب هذا الشخص باحثا عن فتياتنا، كان دونالد ترامب، بتصريحاته الضخمة والمتهورة، يعرض سلامة عائلتي للخطر، ولهذا لن أسامحه أبدا".

وبحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فإن كتاب "Becoming" يضم المزيد من الهجوم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذ كشفت أنها شعرت بصدمة بالغة، في الليلة التي علمت أنه سيحل زوجها كرئيس للولايات المتحدة، وحاولت منع وصول الخبر لزوجها.

كما انتقدت ميشيل أوباما في مذكراتها، الفيديو الذي عرضه برنامج "أكيسي هوليوود" في عان 2005، ويكشف عن تحرش ترامب بإحدى مذيعات البرنامج، وفسرت كلامه لها بأنه يريد إبلاغها: "يمكنني أن أؤذيك دون أن يتم المساس بي".

كذلك عبرت ميشيل أوباما في مذكراتها الجديدة عن "لغة الجسد" التي استخدمها ترامب خلال المناظرة الرئاسية لعام 2016 مع منافسته من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وأشارت إلى أنها كانت ترقى إلى مستوى المطاردة من جانبه.

وقالت إن ترامب كان يتبع هيلاري كلينتون أينما ذهبت على المسرح، بل ووقف على مسافة قريبة جدا منها، من أجل تقليل حضورها أمام الجمهور.

وسوف يسبق إصدار ميشيل أوباما لكتابها "Becoming"، إقامتها بجولة ترويجية له في 10 مدن أمريكية، ابتداء من مسقط رأسها في مدينة شيكاغو.