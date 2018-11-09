تسجيل
16:12 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    فيدريكا موغريني

    لمكافحة الإرهاب... موغيريني في زيارة رسمية إلى الجزائر

    © Sputnik . Francois Lenoir
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ستتوجه إلى الجزائر، الإثنين القادم، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، للمشاركة في الاجتماع الثاني حول الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

    أمستردام — سبوتنيك. ومن المقرر أن تلتقي موغريني مع رئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحيى، لمناقشة تعزيز التعاون بين الطرفين، في مجال التجارة ومحاربة الهجرة.

    حوار ثنائي بناء

    رئيس دبلوماسية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني
    © REUTERS / Francois Lenoir
    موغريني تعلن دعمها لعقد قمة في مصر بشأن الهجرة
    وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "في يوم الإثنين، الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستسافر الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغيريني، إلى العاصمة الجزائر."
    وأضاف البيان، "ستشارك فيديريكا موغيريني، إلى جانب وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، في رئاسة الحوار الثاني، رفيع المستوى، بين بروكسل والجزائر، حول الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف "
    وتابع البيان: "وستجتمع فيديريكا موغيريني مع رئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحيى، وذلك لمناقشة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، من أجل تكثيف التعاون في التجارة والاقتصاد، ومحاربة الهجرة."
    ويذكر أنه خلال مجلس الشراكة في بروكسل، بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الذي عقد في، مارس/ آذار 2017، وقع الطرفان على حزمة بقيمة 40 مليون يورو، لدعم الطاقة المتجددة وتسهيل التجارة، وتحسين الاقتصاد للجزائر.

    أول بلد إفريقي

    العاهل المغربي يعلن استعداد بلاده للحوار المباشر مع الجزائر
    وقد باتت الجزائر حينها أول بلد من القارة الإفريقية يعتمد أولويات للشراكة مع بروكسل، وذلك للتركيز على التعاون المستقبلي والمصلحة المتبادلة. فمنذ عام 2011 قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية إلى الجزائر بلغت قيمتها 273.3 مليون يورو. وخلال الفترة الواقعة من 2014 إلى 2017، ركز تعاون بروكسل مع الجزائر على إصلاح القضاء، وتعزيز سوق العمل والعمال، فضلا عن تنويع الاقتصاد.

    أما في الفترة الواقعة من 2018 إلى 2020 سيركز التعاون بين الطرفين على الحوار السياسي والتجارة، والتنمية الاجتماعية والشراكة في مجال الطاقة والحوار الإستراتيجي والأمن، والهجرة والتنقل.

    انظر أيضا:

    موغريني: اتفاق سوتشي منع وقوع مجزرة جديدة في سوريا
    موغريني تعلن دعمها لعقد قمة في مصر بشأن الهجرة
    موغريني تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الإيراني ضد عقوبات واشنطن
    موغريني: لا بديل يجعل المنطقة أكثر أمانا من خطر "النووي" غير "الاتفاق" مع إيران
    موغريني: الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا
    موغريني تجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني قبيل كلمة ترامب
    موغريني: مستقبل سوريا في يد الشعب السوري
    الكلمات الدلالية:
    موغريني, الجزائر, مكافحة الإرهاب, الاتحاد الأوروبي, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أول محجبة من جذور صومالية، إلهان عمر، تدخل الكونغرس الأمريكي
    أول المسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك