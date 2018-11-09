لمكافحة الإرهاب... موغيريني في زيارة رسمية إلى الجزائر

أمستردام — سبوتنيك. ومن المقرر أن تلتقي موغريني مع رئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحيى، لمناقشة تعزيز التعاون بين الطرفين، في مجال التجارة ومحاربة الهجرة.
حوار ثنائي بناء
وأضاف البيان، "ستشارك فيديريكا موغيريني، إلى جانب وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، في رئاسة الحوار الثاني، رفيع المستوى، بين بروكسل والجزائر، حول الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف "
وتابع البيان: "وستجتمع فيديريكا موغيريني مع رئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحيى، وذلك لمناقشة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، من أجل تكثيف التعاون في التجارة والاقتصاد، ومحاربة الهجرة."
ويذكر أنه خلال مجلس الشراكة في بروكسل، بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الذي عقد في، مارس/ آذار 2017، وقع الطرفان على حزمة بقيمة 40 مليون يورو، لدعم الطاقة المتجددة وتسهيل التجارة، وتحسين الاقتصاد للجزائر.
أول بلد إفريقي
أما في الفترة الواقعة من 2018 إلى 2020 سيركز التعاون بين الطرفين على الحوار السياسي والتجارة، والتنمية الاجتماعية والشراكة في مجال الطاقة والحوار الإستراتيجي والأمن، والهجرة والتنقل.
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